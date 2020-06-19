Общество

Авиарейсы «Москва - Псков» станут одними из самых доступных

Цены на перелеты по России этим летом резко упали. Самый дешевый рейс из Москвы на июль сейчас стоит меньше 1 тыс. руб. в одну сторону. Причем самыми недорогими рейсами из столицы стали полеты в Псков и Калугу.

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О других бюджетных направлениях «Коммерсанту» рассказала пресс-секретарь OneTwoTrip Елена Шелехова: «В Санкт-Петербург - порядка 1,5 тыс., Петрозаводск и Мурманск - 1,4 тыс. руб. - это в одну сторону. Что касается курортных направлений, если рассмотреть вылет из Москвы, то дешевле всего будет отправиться в Краснодар и Анапу - 1,6 тыс. руб., в Минеральные Воды цена билета составляет 1,7 тыс. руб. Порядка 2 тыс. руб. стоит перелет Сочи - Геленджик. Симферополь - 3,5 тыс. руб. Пока цены не повышаются. Есть даже тенденция к их понижению».

Добавим, что, по данным опроса ВЦИОМ, большинство россиян собирается провести отпуск дома или на даче. Поехать на Черное море планируют 6% граждан, в Крым - 5%.

Средний чек на перелеты по России летом 2020-го снизился на 18%, если говорить о билетах в одну сторону, и почти на 30%, если говорить о билетах туда-обратно.

В то время как авиабилеты дешевеют, цены на проживание на российских курортах растут. Размещение в отелях и частном секторе в России подорожало в среднем на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Выросли цены в Крыму, Краснодарском крае, в городах Золотого кольца, на Алтае и в Иркутске. А вот краткосрочная аренда в Москве и Санкт-Петербурге стала доступнее на 20%.