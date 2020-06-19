Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Военная ипотека
Дом, где хочется остаться
Правила использования газа
Резиновые сапоги: за и против
План Б Что происходит на Инженерной?
Совершенно другой
Где заправить Кондиционер
рывок нацпроекта «культура»
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
Как выживают псковские предприятия?
«Поэт и правдоруб» Шо, опять??
Маски сброшены
Найти и обезвредить
 
 
 
ещё Общество 19.06.2020 13:501 Акция в поддержку медиков прошла во дворе Псковской горбольницы 20.06.2020 13:350 Мероприятия для семей с детьми стали темой обсуждения псковских активистов и сотрудников ГИБДД 20.06.2020 13:170 Пузырьки настойки валерианы и боярышника в 50 мл могут оказаться вне закона 20.06.2020 12:590 Михаил Ведерников поблагодарил медиков региона за нелегкий труд в условиях коронавируса 20.06.2020 12:210 Какая головная боль является очень опасной, рассказал врач 20.06.2020 12:034 Михаил Ведерников объяснил, почему голосование по поправкам в Конституцию будет пакетным
 
 
 
Самое популярное 13.06.2020 09:0023 Ефремов выступил с видеообращением по поводу смертельного ДТП 16.06.2020 11:1417 Коронавирус в Псковской области: рано говорить о снятии ограничений 15.06.2020 09:146 Число зараженных коронавирусом в Псковской области возросло до 1901 человека 16.06.2020 16:380 Скончался депутат областного Собрания четвертого созыва Сергей Кузнецов 14.06.2020 11:015 1838 человек заразились коронавирусом в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Какая головная боль является очень опасной, рассказал врач

20.06.2020 12:21|ПсковКомментариев: 0

Головная боль, которая заставляет человека просыпаться ночью и сопровождается изменением неврологических симптомов, является поводом обратиться за медицинской помощью. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников, пишут «Известия».

По словам специалиста, тревожным симптомом является ухудшение зрения после приступов. Насторожиться стоит, если при головной боли провисает носогубная складка, немеют конечности, а также если боли усиливаются при смене положения тела или при кашле.

По словам медика, такая ситуация может указывать на повышенное внутричерепное давление в результате опухоли, кровоизлияния или расслоения аневризмы.

Александр Мясников отметил, что в остальных случаях беспокоиться из-за головной боли не нужно, поскольку в той или иной мере она появляется у всех и может быть последствием усталости, неправильного положения головы, недостатка сна.

Ранее Мясников рассказал, что витаминные комплексы, продающиеся в аптеках, лучше заменить естественными витаминами.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к всеобщей вакцинации от коронавируса?
В опросе приняло участие 1106 человек
20.06.2020, 13:350 Мероприятия для семей с детьми стали темой обсуждения псковских активистов и сотрудников ГИБДД 20.06.2020, 13:170 Пузырьки настойки валерианы и боярышника в 50 мл могут оказаться вне закона 20.06.2020, 13:020 В Псковском районе грузовик сбил велосипедиста 20.06.2020, 12:590 Михаил Ведерников поблагодарил медиков региона за нелегкий труд в условиях коронавируса
20.06.2020, 12:420 Пассажиры двух иномарок пострадали в ДТП в Порховском районе 20.06.2020, 12:210 Какая головная боль является очень опасной, рассказал врач 20.06.2020, 12:034 Михаил Ведерников объяснил, почему голосование по поправкам в Конституцию будет пакетным 20.06.2020, 11:451 Наталья Юшко рассказала, что считает своей основной задачей на посту руководителя ОЭЗ «Моглино»
20.06.2020, 11:320 Вылетающих из Пскова авиапассажиров попросили обеспечить себя СИЗами и дезинфицирующими средствами 20.06.2020, 11:262 Городской пляж в Пскове официально все еще закрыт 20.06.2020, 11:081 Опубликован июньский график вывозных рейсов для застрявших за границей россиян 20.06.2020, 11:022 В Псковской области второй день подряд добавляется по 95 новых случаев коронавируса
20.06.2020, 10:580 Вопрос с неправильной разметкой в Пскове будет окончательно решен на следующей неделе 20.06.2020, 10:530 Михаил Ведерников: Частичное снятие ограничений не означает, что коронавирус ушел из нашей жизни 20.06.2020, 10:350 Решение по руководителям великолукских медучреждений будет принято по результатам служебной проверки 20.06.2020, 10:178 Пляски на костях в фуражке Гитлера
20.06.2020, 10:062 Каждый 20-й житель Псковской области прошел тестирование на коронавирус - глава региона 20.06.2020, 10:000 Кефир «Прасковья Молочкова» можно приобрести в псковских «Пятерочках» со скидкой 20.06.2020, 09:581 Михаил Ведерников объяснил, с чем связаны всплески статистики по коронавирусу в Псковской области 20.06.2020, 09:370 Уникальное кольцевое затмение увидят жители России 21 июня, но не псковичи
20.06.2020, 09:181 Авиарейсы «Москва - Псков» станут одними из самых доступных 20.06.2020, 09:010 Позором профессионального футбола назвали первый матч чемпионата России после перерыва из-за коронавируса 19.06.2020, 22:320 Грозу прогнозируют сегодня ночью в Псковской области 19.06.2020, 22:170 Облагородить территорию мемориала в деревне Ильинское призывают красногородцы
19.06.2020, 21:596 Ефремов не выйдет живым из тюрьмы, заявил судимый актер Долинский 19.06.2020, 21:403 15 человек погибли на водоемах Псковской области с начала года 19.06.2020, 21:301 Священник-выпускник МИФИ развеял мифы о технологиях 5G и жидких чипов 19.06.2020, 21:160 Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз
19.06.2020, 21:013 ВОЗ: Мир вступил в новую опасную фазу COVID-19 19.06.2020, 20:433 Глава Пскова Елена Полонская отчитается о работе за год на сессии гордумы 30 июня 19.06.2020, 20:221 Безработица в России выросла до максимума за 8 лет 19.06.2020, 20:130 Служба государственных доходов Латвии напоминает о правилах перемещения денег
19.06.2020, 19:551 В Белоруссии предложили изменить Конституцию 19.06.2020, 19:440 61 нарушение ПДД водителями микроавтобусов выявлено в Пскове за 5 месяцев 19.06.2020, 19:320 Отказ от неиспользуемой земли поможет снизить налоговую нагрузку - псковская Кадастровая палата 19.06.2020, 19:210 Две трети регионов России начали снимать коронавирусные ограничения
19.06.2020, 19:071 Облсовпроф перезапускает работу «первички» «Псковпассажиравтотранса» 19.06.2020, 18:522 Юлия Пожидаева: Меры поддержки бизнеса должны оказываться не только по ОКВЭДу, но и по объемам выручки 19.06.2020, 18:382 Интерактив: Обнаружен пульт управления набережной 19.06.2020, 18:294 Михаил Ведерников анонсировал возможное появление в Пскове музея оккупации
19.06.2020, 18:210 Первый региональный онлайн-форум молодых семей стартует в Псковской области 21 июня 19.06.2020, 18:090 В Псковской области с начала года проконтролирован ввоз более 50 тонн круп 19.06.2020, 18:000 Воспитанники псковского «Кванториума» примут участие в проектной смене «Большие вызовы-2020» 19.06.2020, 17:433 Михаил Сутягинский о планах группы компаний «Титан» в Псковской области и мире без полимеров
19.06.2020, 17:420 Пскович оплатил долги в 700 тысяч рублей для продажи своей квартиры 19.06.2020, 17:311 Производство скота и птицы на убой выросло в Псковской области 19.06.2020, 17:200 Юлия Пожидаева надеется, что нормативы сброса сточных вод будут соответствовать новым реалиям 19.06.2020, 17:180 Ремонт дороги на улице Лесной в Пскове будет проведен до конца ноября
19.06.2020, 17:171 Губернатор отменил требование о сокращении количества автобусных рейсов 19.06.2020, 17:140 Подъезд к зданию медико-социальной экспертизы в Пскове станет доступным для инвалидов 19.06.2020, 17:133 Власть над телом 19.06.2020, 17:110 В рамках партпроекта «Локомотивы роста» для предпринимателей откроется «горячая линия»
19.06.2020, 17:004 «Акценты» Донецкого: Судьба «Электрона», борьба с «наливайками» и Курбатов-great 19.06.2020, 16:590 Два заброшенных здания в псковской деревне Родина приведут в порядок 19.06.2020, 16:491 Врач псковского онкодиспансера получит трехкомнатную квартиру 19.06.2020, 16:441 Количество фейков о предстоящем голосовании по Конституции выросло в 8 раз
19.06.2020, 16:410 Почти 600 тысяч рублей списали с банковских карт великолучанки «сотрудники банка» 19.06.2020, 16:301 Путин заявил о начале восстановления экономики России 19.06.2020, 16:271 Электронный орган появится в псковском колледже искусств 19.06.2020, 16:180 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ
19.06.2020, 16:160 На жителя Новосокольников завели дело за кражу сварочного аппарата и пилы 19.06.2020, 16:080 Комплект новейшей боевой техники поступил на вооружение псковской дивизии 19.06.2020, 16:050 Вышла в свет серия видеорассказов о монахах Псково-Печерской обители 19.06.2020, 16:002 В Псковской области ослаблены ограничительные меры по борьбе с коронавирусом
19.06.2020, 15:590 20 детей проживают в доме без газа в Ярославле 19.06.2020, 15:550 С 22 июня возобновляются рейсы автобусов в Крипецкое и Корлы 19.06.2020, 15:424 Скандал в «Зоозащите»: бывшие соратники обвиняют руководство в массовом усыплении собак 19.06.2020, 15:410 Псковичка подарила репродукции картин Рериха волонтерскому центру «Единой России»
19.06.2020, 15:390 С 1 июля в Псковской области начнут продавать льготные проездные 19.06.2020, 15:320 Дежурная служба будет работать в псковских поликлиниках 24 июня 19.06.2020, 15:310 Участок дороги на улице Набат перекроют в Пскове на следующей неделе 19.06.2020, 15:230 «Лиза Алерт» Псков проведет онлайн-встречу для всех, кто хотел бы стать добровольцем
19.06.2020, 15:180 На юге Псковской области завтра ожидается до +30 градусов 19.06.2020, 15:141 Песков сравнил голосование по Конституции с походом в магазин 19.06.2020, 15:110 Псковская таможня рассказала об обязанностях при ввозе алмазов 19.06.2020, 15:090 Скончался руководитель аппарата администрации Новоржевского района 
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.