Общество

Какая головная боль является очень опасной, рассказал врач

Головная боль, которая заставляет человека просыпаться ночью и сопровождается изменением неврологических симптомов, является поводом обратиться за медицинской помощью. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников, пишут «Известия».

По словам специалиста, тревожным симптомом является ухудшение зрения после приступов. Насторожиться стоит, если при головной боли провисает носогубная складка, немеют конечности, а также если боли усиливаются при смене положения тела или при кашле.

По словам медика, такая ситуация может указывать на повышенное внутричерепное давление в результате опухоли, кровоизлияния или расслоения аневризмы.

Александр Мясников отметил, что в остальных случаях беспокоиться из-за головной боли не нужно, поскольку в той или иной мере она появляется у всех и может быть последствием усталости, неправильного положения головы, недостатка сна.

Ранее Мясников рассказал, что витаминные комплексы, продающиеся в аптеках, лучше заменить естественными витаминами.