Общество

Уникальное кольцевое затмение увидят жители России 21 июня, но не псковичи

Уникальное кольцевое затмение увидят жители России 21 июня - Луна частично закроет Солнце в день летнего солнцестояния. По словам астрономов, такие явления происходят в среднем 14 раз за одно столетие.

Пик кольцеобразного (или кольцевого) солнечного затмения произойдет 21 июня в 9:40 по московскому времени. Люди увидят в небе огненное кольцо с черной серединой, при этом темноты, как при обычном затмении, не наступит.

Жители России смогут увидеть лишь частные фазы этого уникального астрономического явления, при которых лунный диск не совпадет с солнечным, а лишь частично его перекроет с одной стороны, пишут «Известия».

Удобной отечественной смотровой площадкой астрономы считают регионы Кавказа и Юга России. Здесь можно будет увидеть перекрытие солнечного диска на 25%, что способно привлечь в регионы дополнительный поток туристов с любительским оборудованием.

Кольцевое солнечное затмение будет хорошо видно также, например, в Алтайском и Приморском краях.

К сожалению, в Петербурге, Мурманске, Пскове, Новгороде, Калининграде, Архангельске и на Камчатке увидеть солнечное затмение в воскресенье не получится, предупреждают астрономы.