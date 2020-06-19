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Михаил Ведерников объяснил, с чем связаны всплески статистики по коронавирусу в Псковской области

За прошедшую неделю эпидемиологическая ситуация в Псковской области значительно выправилась. Об этом в своем видеобращении сообщил глава региона Михаил Ведерников в соцсети Instagram.

«У нас еще фиксируются всплески в статистике, но в основном это связанно с одновременным приходом тестов из Санкт-Петербурга. В частности, в четверг добавилось сразу 95 случаев. Тем не менее, трехзначных цифр не было, а в отдельные дни суточное увеличение составляло порядка 40-50 человек. Это, безусловно, хорошие новости, но все-таки относиться к ним нужно со сдержанным оптимизмом», - отметил он.

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По его словам, завершена работа по выявлению контактных лиц на Великолукском мясокомбинате. Несколько дней остаются неактивными очаги в отделении Пенсионного фонда в Острове и в Порховском водоканале.

«Благодаря растущим объемам тестирования и повышению качества тестирования, мы выявили очаг в Псковской области в Психиатрической больнице. Там заражено 32 пациента, но что характерно, все пациенты бессимптомные. Наблюдение за ними в связи с этим организовано там же, без приостановки лечения по основному заболеванию», - добавил Михаил Ведерников.