Общество

Каждый 20-й житель Псковской области прошел тестирование на коронавирус - глава региона

В Псковской области продолжает увеличиваться коечный фонд. Об этом в своем видеообращении сообщил 20 июня глава региона Михаил Ведерников в соцсети Instagram.

«На этой неделе мы увеличим количество коек для больных коронавирусной инфекцией на 300 человек. Растут и темпы тестирования. Более того, мы договорились с Москвой - они готовый оказать нам поддержку и проводить тестирование до 2000 в сутки», - поделился он.

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По его словам, на сегодняшний день тест прошел каждый 20-й житель Псковской области.

«Впервые за долгое время мы фиксируем снижение динамики распространения коронавирусной инфекции и нам принципиально важно обеспечить сохранение этого результата», - добавил Михаил Ведерников.