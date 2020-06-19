Общество

Решение по руководителям великолукских медучреждений будет принято по результатам служебной проверки

Самые высокие риски по распространению коронавирусной инфекции сохраняются на юге Псковской области. Об этом в своем видеообращении сообщил 20 июня глава региона Михаил Ведерников в соцсети Instagram, который поблагодарил всех, кто сообщал о нарушениях в Великолукской межрайонной больнице и местной городской поликлинике.

«Мы зафиксировали более 200 обращений. И, конечно, такой объем критики не оставили без внимания. В рамках ранее запланированной поездки в Великие Луки в четверг я увидел все сам своими глазами, пообщался с сотрудниками медицинских учреждений», - рассказал губернатор области.

Он уточнил, что к началу следующей недели должны быть получены результаты служебной проверки. После этого власти примут решение в отношении руководства этих медицинских учреждений.

«Вопросов много: начиная от отсутствия в должном количестве средств индивидуальной защите в межрайонной больнице. Для меня это вообще странно, потому что мы только 100 тысяч медицинских масок направили в Великие Луки. Результаты служебной проверки покажут, куда эти маски исчезли», - добавил Михаил Ведеников.

По его словам, выявленные ошибки уже исправляются усилиями специалистого Псковского ковид-центра при поддержке московских коллег - в ручном режиме. «Выстраивают работу больницы, поликлиники, потому что те очереди, о которых вы писали в социальных сетях, в условиях коронавирусной инфекции просто за гранью добра и зла», - отметил он.

Смотрите также Губернатор раскритиковал руководство великолукской поликлиники за очереди

«Несмотря на перечисленные трудности, в общем ситуация объективно в регионе медленно, но становится лучше», - заверил Михаил Ведерников.