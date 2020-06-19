Общество

Михаил Ведерников: Частичное снятие ограничений не означает, что коронавирус ушел из нашей жизни

Частичное смягчение ограничений, принятое 19 июня на заседании регионального оперативного штаба, не означает, что коронавирус ушел из нашей жизни. Об этом в своем видеообращении сообщил 20 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников в соцсети Instagram.

«К сожалению, нет, он рядом. И не соблюдая требования Роспотребнадзора инфекцию можно подхватить где угодно. Поэтому я призываю вас беречь себя, свое здоровье и внимательно ознакомиться с указом на сайте администрации Псковской области и прочитать все существующие требования, а также принимать участие в контроле за их выполнением», - обратился он к жителям региона.

Он напомнил, что 19 июня было принято решение о снятии части часть противовирусных ограничений. В первую очередь речь шла о тех сферах экономики, которые в течение уже более трех месяцев находятся в простое.

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«Мы встречались с предпринимателями, владельцами ресторанов, кафе, гостиниц, туристических баз и заранее подготовили пакет ограничительных мер, которые должен сохраниться даже в том в случае, если этим сферам бизнеса будет разрешена работа. Поэтому на заседании оперативного штаба мы приняли решение об возобновлении работы общепита в формате летних кафе и веранд, непродовольственных магазинов в торговых центрах, баз отдыха и гостиниц. Безусловно, по каждому принятому решению есть ряд требований, есть предписания Роспотребнадзора, которые в неукоснительном режиме необходимо соблюдать», - прокомментировал Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что отдельные направления все еще остаются недоступными для жителей области. В частности, в торговых центрах фудкорты, кинотеатры, детские развлекательные центры все еще должны быть закрыты.

«Администрация торговых центров должна контролировать использование посетителями индивидуальных средств защиты, обеспечить наличие средств дезинфекции в магазинах, и не допускать в торговые центры несовершеннолетних детей без сопровождения родителей. Гостиницы и базы отдыха могут пока работать только с 50%-ной загрузкой. Не допускается использование гостями бань, саун, СПА-центров и соляриев», - добавил он.

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Михаил Ведерников также уточнил, что летние кафе должны согласовать с Роспотребнадзором схему размещения столиков на улице и обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты.