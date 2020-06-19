Общество

В Псковской области второй день подряд добавляется по 95 новых случаев коронавируса

Официальный канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области опубликовал свежую статистику по заболеваемости COVID-19 в регионе. На данный момент проведено 36262 исследований, из них 1035 только за последние сутки.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 2278. За день прибавилось 95 новых случаев. Столько же новых случаев, напомним, было зафиксировано и в предыдущий день.

Выздоровело – 727 (+22 за сутки).

Количество умерших – 19 человек.

Статистика по районам:

Псков – 643

Великие Луки – 452

Бежаницкий район - 9

Великолукский район – 130

Гдовский район – 55

Дедовичский район – 32

Дновский район - 78

Красногородский район – 6

Куньинский район –19

Локнянский район - 6

Невельский район - 82

Новоржевский район – 15

Новосокольнический район - 52

Опочецкий район – 29

Островский район – 183

Палкинский район - 19

Печорский район – 30

Плюсский район – 80

Порховский район - 116

Псковский район – 165

Пустошкинский район – 6

Пушкиногорский район - 5

Пыталовский район – 8

Себежский район – 14

Струго-Красненский район – 32

Усвятский район – 12