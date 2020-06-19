В Псковской области второй день подряд добавляется по 95 новых случаев коронавируса

Официальный канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области опубликовал свежую статистику по заболеваемости COVID-19 в регионе. На данный момент проведено 36262 исследований, из них 1035 только за последние сутки.
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 2278. За день прибавилось 95 новых случаев. Столько же новых случаев, напомним, было зафиксировано и в предыдущий день.
Выздоровело – 727 (+22 за сутки).
Количество умерших – 19 человек.
Статистика по районам:
Псков – 643
Великие Луки – 452
Бежаницкий район - 9
Великолукский район – 130
Гдовский район – 55
Дедовичский район – 32
Дновский район - 78
Красногородский район – 6
Куньинский район –19
Локнянский район - 6
Невельский район - 82
Новоржевский район – 15
Новосокольнический район - 52
Опочецкий район – 29
Островский район – 183
Палкинский район - 19
Печорский район – 30
Плюсский район – 80
Порховский район - 116
Псковский район – 165
Пустошкинский район – 6
Пушкиногорский район - 5
Пыталовский район – 8
Себежский район – 14
Струго-Красненский район – 32
Усвятский район – 12