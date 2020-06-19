Общество

Вылетающих из Пскова авиапассажиров попросили обеспечить себя СИЗами и дезинфицирующими средствами

В связи с возобновлением авиаперелетов из Пскова губернатор региона Михаил Ведерников призвал пассажиров обеспечить себя дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты. Призыв он озвучил в своем видеообращении, опубликованном 20 июня в соцсети Instagram.

«Уже летают самолеты в Москву, Сочи. Со следующей недели открываются рейсы в Калининград. Люди спрашивают, насколько это безопасно. Порядок работы авиакомпании определен Росавиацией. Требования ко всем одинаковы, поэтому в этом плане можно не беспокоиться, но важно, чтобы и пассажиры отвечали сами за себя тоже и заранее предусматривали наличие дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты. Это важно, эта норма останется с нами еще надолго», - отметил он.

При этом Михаил Ведерников обратил внимание, что в некоторых регионах все еще сохраняется обязательный режим двухнедельной самоизоляции. Поэтому перед тем, как полететь на самолете в другой регион, он порекомендовал ознакомиться с действующими ограничениями по месту прибытия. «Чтобы не получилось так, что вы прилетите в регион и вам придется 14 дней либо находится на обсервации, либо вас ближайшим рейсом отправят обратно», - пояснил он.

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Глава региона напомнил, что в сфере общественного транспорта также планируются изменения. В частности, на последнем заседании оперштаба принято решение с 1 июля возобновить действие льготных проездных документов.