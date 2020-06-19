Общество

Михаил Ведерников поблагодарил медиков региона за нелегкий труд в условиях коронавируса

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил медиков региона с наступающим профессиональным праздником и поблагодарил их за нелегкий труд в условиях борьбы с коронавирусом. Теплые слова глава региона озвучил во время видеообращения, опубликованного 20 июня на его официальной странице в соцсети Instagram.

«Хочу поздравить наших уважаемых медиков с наступающим профессиональным праздником предстоящим – Днем медицинского работника. У нас в регионе трудится более восьми тысяч врачей, младшего, среднего медицинского персонала. И труд каждого незаменим. Я выражаю вам искрение слова восхищения и благодарности за ваш нелегкий труд, особенно в ситуации в борьбе с коронавирусной инфекцией», – сказал он.

Добавим, что День медика отмечается каждое третье воскресенье июня. В этом году оно выпало на 21-е число. Праздник привязан не к дате, а ко дню недели, поскольку многие медицинские работники дежурят по сменам.

По последним данным, в Псковской области зарегистрировано 2 183 случая заражения коронавирусом, 705 человек выздоровело, 19 – умерло.