Общество

Мероприятия для семей с детьми стали темой обсуждения псковских активистов и сотрудников ГИБДД

Рабочая встреча активистов ПОООМС «Дети – наше будущее» с сотрудниками Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области состоялась при участии общественного совета при управлении. На встрече обсуждались вопросы реализации в регионе мероприятий для семей с детьми.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, его участники обсудили возможность проведения совместных мероприятий в рамках проекта «Ради жизни» ПОООМС «Дети – наше будущее» с целью обеспечения безопасности детей и подростков, сохранению их жизни и здоровья.

Начало успешного взаимодействия уже положено – в Псковской области прошел интерактивный сказочный онлайн-квест для семей, созданный общественной организацией совместно с Управлением ГИБДД УМВД России по Псковской области и общественным советом при управлении. Организаторы квеста обсудили вопрос награждения победителей квеста, которое состоится в ближайшее время с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Кроме того, обсуждали вопросы подготовки совместных мероприятий к Дню семьи, любви и верности, а также просветительских и профориентационных мероприятий для детей, подростков и молодежи Псковской области.

Отметим, проект «Ради жизни» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.