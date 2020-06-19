Общество

Псковский проект «Путешествие к истокам» победил в конкурсе Фонда президентских грантов

На официальном сайте Фонда президентских грантов подвели итоги второго конкурса президентских грантов. Проект «Путешествие к истокам» Псковской областной общественной организации многодетных семей «Дети - наше будущее» стал победителем, набрав высокие 77,17 баллов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОООМС «Дети – наше будущее», проект «Путешествие к истокам» - это продолжение успешно реализованного одноименного проекта, поддержанного Фондом президентских грантов в 2018 году. Он представляет собой организацию системы дополнительного образования и воспитания детей и молодежи региона с использованием ресурсов исторического наследия.

Более 3500 детей и подростков региона, подопечных ПОООМС «Дети – наше будущее», в том числе, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из многодетных, малообеспеченных семей, детей из домов-интернатов, детей с особенностями в развитии, «трудных» подростков, а также студентов смогут изучить историю родного края через культурно-познавательный туризм.

Дети из муниципальных образований Псковской области (особенно из сельской местности) смогут посетить экскурсии, посвященные таким темам, как «Великая Отечественная война», «А.С. Пушкин», «История Руси», «Петр I», «Шедевры искусства». По итогам каждой изученной темы будет создан полноценный фильм (виртуальная экскурсия), включающий все сюжеты для систематизации информации, что улучшит качество образовательного процесса и будет способствовать развитию дистанционного обучения.

Кроме того, в рамках проекта будут организованы благотворительные творческие и профориентационные мероприятия - мастер-классы, концерты, выставки и театральные постановки, которые будут способствовать всестороннему развитию личности каждого участника проекта.

Отметим, в настоящее время ПОООМС «Дети – наше будущее» также реализует проект «Ради жизни», поддержанный Фондом президентских грантов.