Общество

Пузырьки настойки валерианы и боярышника в 50 мл могут оказаться вне закона

Настойку боярышника и валерианы можно будет разливать в тару объемом не более 25 мл, экстракт элеутероккока - до 50 мл, а эликсиры из сборов лекарственных растений - до 100 мл. Соответствующий проект приказа представлен для общественного обсуждения.

Проект приказа «Об утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему тары, упаковке и комплектности» разработал Минздрав России. Как сообщает «Фармацевтический вестник», сделано это в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины».

19 июня проект размещен для общественного обсуждения на официальном портале правовой информации.

В документе приведено несколько лекарственных форм: настойки, капли для приема внутрь, растворы, экстракты, бальзамы и эликсиры из растительного сырья. Далее указано, какие из них могут производиться, продаваться и передаваться изготовителями в таре объемом не более 25 мл, какие - не более 50 мл, а какие - до 100 мл. Так, настойка боярышника вошла в первую категорию, экстракт родиолы розовой - во вторую, а все эликсиры - в третью.

Аналогичные предложения звучат, как минимум, с 2015 года. Предполагается, что это поможет снизить масштабы потребления спиртовых лекарственных настоек населением не по медицинским показаниям.

Обсуждение проекта приказа завершится 3 июля.