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Общество

Назван специалист с зарплатой свыше 60 тысяч рублей в Псковской области

20.06.2020 19:01|ПсковКомментариев: 0

Сервис по поиску работы Superjob проанализировал зарплаты специалистов по льготам и компенсациям в 70 крупнейших городах России.

По данным сервиса, специалист по льготам и компенсациям в Пскове в среднем получает 61 000 рублей, тогда как его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 110 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге - на 90 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 66 000 рублей, в Екатеринбурге - 74 000 рублей, в Ростове-на-Дону - 68 000 рублей, в Челябинске - 64 000 рублей, в Омске - 58 000 рублей в месяц.

У представителя этой профессии в соседних городах зарплата достигает следующих показателей: в Твери - 68 000 рублей, в Великом Новгороде - 61 000 рублей, в Смоленске - 61 000 рублей, в Ленинградской области - 75 000 рублей в месяц.

Теги: #зарплата
Источник: Псковская Лента Новостей
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