Общество

Шаверму с червями купила псковичка на улице Текстильной в Пскове. ВИДЕО

В шаверме из бистро «Шашлычный дворик» на улице Текстильной в Пскове обнаружили червей. Об этом написала местная жительница в группе «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте». В качестве доказательства она показала видео со съемкой сомнительного деликатеса.

Видео: группа «Жесть по-псковски», ВКонтакте

В комментариях автор поста указала, что отправила через сайт заявление в Роспотребнадзор.

Другие пользователи ужаснулись такому «бонусу» в продукте питания, особенно те, кто недавно покупал шаверму.

«На мясе личинки были значит, у них же ларьки эти - никакой санитарии, мухи летают, мясо открыто, на жаре все тухнет», - написал один из участников дискуссии.

«Можно и шавуху слопать и на рыбалочку - червей копать не надо», - сыронизировал другой.

Нашлись и те, кто не поверил в то, что такое вообще может быть.

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Добавим, что в июне прошлого года пользователи соцсетей уже жаловались на сеть «Шашлычный дворик». Тогда червей обнаружили в лаваше, приобретенном в Черехе.