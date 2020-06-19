Общество

Цены на медицинские маски в Пскове упали почти в 3 раза

Цены на медицинские маски в региональном центре снизились почти втрое. Как сообщает «МК в Пскове», в некоторых аптеках муниципалитета можно приобрести одно средство индивидуальной защиты за 14 рублей 6 копеек.

Например, в аптеке на улице Вокзальной, 24 продают комплекты из пяти масок за 73 рубля.

В ответ на вопрос о том, почему так упала цена, фармацевт лишь пожала плечами.

«Не знаю, цена упала и у поставщиков», - сообщила она.

Напомним, в апреле и мае за одну маску в псковских аптеках просили от 43 до 50 рублей.