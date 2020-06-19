Общество

Работающие пенсионеры на самоизоляции смогут продлить электронные больничные

Граждане старше 65 лет, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, не работающие на удалённой работе и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные. Речь идет о людях старшего возраста, живущих в регионах, где ограничения по решению руководителей субъектов продолжают действовать. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщают «Известия».

Информация о возможности продления электронных больничных содержится в постановлении правительства РФ от 18 июня 2020 года №876 «О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше». В документе говорится, что такие граждане могут оформлять электронные больничные с 15 июня до официального окончания карантина в данном регионе, если они не находятся в отпуске и не перешли на удаленную работу.

Электронные больничные оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику. При этом сотруднику не нужно будет предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы, так как больничные будут выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования.

Расчет больничного проводится по общим правилам: при стаже более восьми лет все дни временной нетрудоспособности оплачиваются в полном размере. Для расчета берется зарплата сотрудника за последние два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком 69 961,65 рубля в месяц.

Добавим, что Михаил Мишустин 2 апреля утвердил порядок оформления больничных и выплат по ним для лиц старше 65 лет, которые находятся на карантине из-за коронавируса. Изначально листы нетрудоспособности формировались с 6 по 19 апреля на 14 календарных дней.