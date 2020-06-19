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Общество

Сегодня в России отмечается День медицинского работника

21.06.2020 08:32|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно в третье воскресенье июня в России, по многолетней традиции, отмечают День медицинского работника (День медика).

Основанием для отмечания этого профессионального праздника служит Указ Президиума Верховного Совета СССР №3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР №9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях». Эта традиция сохраняется в странах постсоветского пространства и сегодня.

Профессия врача - одна из самых старейших в мире, и в настоящее время она востребована буквально везде. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением. Ведь даже в самом начале жизни человека — при рождении младенца — непосредственное участие принимают доктора. А современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на лечение болезней и поддержание здоровья человека, но и на предупреждение различных заболеваний.

Добавим, что в четверг, 18 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил ряд учреждений здравоохранения города Пскова, чтобы лично поздравить персонал с предстоящим Днем медицинского работника.

Глава региона побывал в Псковской областной клинической больнице, а также Псковской городской больнице, которая с начала пандемии работает на переднем рубеже борьбы с коронавирусной инфекцией.

В ходе визита лечебных учреждений Михаил Ведерников поблагодарил медиков за их работу по сохранению жизни и здоровья людей. «Коронавирусная пандемия показала слабые точки региональной системы здравоохранения, но с другой стороны мы увидели, что у нас есть профессиональные специалисты, которые умеют и могут работать. Я говорю о врачах, среднем и младшем медицинском персонале», — заметил Михаил Ведерников и добавил, что после стабилизации обстановки особое внимание будет уделено на подготовку молодых специалистов и привлечение медицинских кадров. Он напомнил, что уже в этом году из регионального бюджета на покупку служебного жилья для врачей дополнительно выделено 25 млн рублей.

Губернатор вручил наиболее опытным медицинским специалистам не только Пскова, но и северных районов Псковской области почетные грамоты и благодарственные письма, а также первые нагрудные знаки «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области». Эта региональная награда была разработана по итогам встречи губернатора с медицинским сообществом и утверждена на сессии Псковского областного Собрания депутатов. Михаил Ведерников напомнил и о материальной поддержке, которая будет оказана обладателям почетного звания. К почетному званию полагается единовременная премия 25 тыс рублей, а также ежемесячная выплата 5 тыс рублей на период работы в сфере здравоохранения региона.

Напомним, что ранее губернатор посетил лечебные учреждения стационара и поликлинического отделения Великолукской межрайонной больницы. В Великих Луках глава региона в преддверии профессионального праздника также наградил лучших медиков, вручив почетную грамоту, благодарственные письма и нагрудный знак «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области».

Источник: Псковская Лента Новостей
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