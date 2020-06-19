Общество

Впервые с начала эпидемии коронавируса в Псковской области отмечается заметное снижение - Михаил Ведерников

В Псковской области за истекшие сутки зафиксировано 75 новых случаев заболевания коронавирусом, 27 из которых пришлись на Великие Луки. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава региона Михаил Ведерников.

«Пока результаты недели на 144 меньше, чем за предыдущую. Впервые с начала пандемии заметное снижение, но, как я уже говорил, расслабляться рано», - отметил он.

Михаил Ведерников уточнил, что в действующих очагах сегодня, 20 июня, не было зарегистрировано ни одного нового заражения коронавирусной инфекцией.