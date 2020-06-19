Общество

Михаил Ведерников: В нашей стране всегда было исключительно уважительное отношение к врачам

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех сотрудников сферы здравоохранения региона с Днем медицинского работника, который отмечается сегодня.

В видеобращении он отметил, что в нашей стране к врачам всегда было исключительно уважительное отношение. «Вы выбрали самую гуманную и благородную профессию, - подчеркнул глава области. - Она требует глубоких знаний, человеколюбия, полной самоотдачи и душевной чуткости».

Как сообщил губернатор региона, в настоящее время в Псковской области в сфере здравоохранения трудится свыше 8000 человек. «В условиях распространения новой коронавирусной инфекции кадрового дефицита перед каждым из вас стоит непростая задача - сохранять здоровье людей, спасать жизни и обеспечивать развитие системы здравоохранения, - отметил Михаил Ведерников. - Всем, кто работает в региональной медицине, я говорю искренние слова благодарности и восхищения».

Глава региона напомнил, что областью делается все возможное для обеспечения достойных условий труда медиков: введены дополнительные выплаты для студентов-целевиков, врачей-ординаторов и специалистов села, увеличено финансирование на льготную ипотеку и выплаты на покупку жилья для медработников, принято решение о возможности приватизации служебного жилья, учреждено звание «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области». Впервые за долгие годы беспрецедентные средства были направлены на покупку нового современного медицинского оборудования.

«Благодарю вас за ваш труд и бесконечную преданность профессии, - сказал в заключение Михаил Ведерников. - Поздравляю вас с профессиональным праздником и от всей души желаю успехов, здоровья и благополучия вам и вашим семьям».