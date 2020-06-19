Общество

Пушкиногорский район сохраняет лидерство по наименьшему числу заболевших COVID19

Пушкиногорский район по-прежнему сохраняет лидерство по наименьшему числу заболевших COVID19 в регионе. Согласно свежим данным статистики официального канала по ситуации с коронавирусом в Псковской области, здесь зафиксировано всего 5 случаев заболевания.

По 6 инфицированных - в Пустошкинском и Красногородском районах.

Статистика по районам

Псков – 663

Великие Луки – 480

Бежаницкий район - 10

Великолукский район – 137

Гдовский район – 55

Дедовичский район – 32

Дновский район - 80

Красногородский район – 6

Куньинский район –19

Локнянский район - 7

Невельский район - 82

Новоржевский район – 15

Новосокольнический район - 52

Опочецкий район – 29

Островский район – 183

Палкинский район - 19

Печорский район – 31

Плюсский район – 80

Порховский район - 118

Псковский район – 173

Пустошкинский район – 6

Пушкиногорский район - 5

Пыталовский район – 8

Себежский район – 16

Струго-Красненский район – 32

Усвятский район - 15

Напомним, что на данный момент проведено исследований – 37012(750)

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 2353(+75)

Выздоровело – 733(+6)

Умерло – 19(0).