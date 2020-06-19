Пушкиногорский район сохраняет лидерство по наименьшему числу заболевших COVID19

Пушкиногорский район по-прежнему сохраняет лидерство по наименьшему числу заболевших COVID19 в регионе. Согласно свежим данным статистики официального канала по ситуации с коронавирусом в Псковской области, здесь зафиксировано всего 5 случаев заболевания.
По 6 инфицированных - в Пустошкинском и Красногородском районах.
Статистика по районам
Псков – 663
Великие Луки – 480
Бежаницкий район - 10
Великолукский район – 137
Гдовский район – 55
Дедовичский район – 32
Дновский район - 80
Красногородский район – 6
Куньинский район –19
Локнянский район - 7
Невельский район - 82
Новоржевский район – 15
Новосокольнический район - 52
Опочецкий район – 29
Островский район – 183
Палкинский район - 19
Печорский район – 31
Плюсский район – 80
Порховский район - 118
Псковский район – 173
Пустошкинский район – 6
Пушкиногорский район - 5
Пыталовский район – 8
Себежский район – 16
Струго-Красненский район – 32
Усвятский район - 15
Напомним, что на данный момент проведено исследований – 37012(750)
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 2353(+75)
Выздоровело – 733(+6)
Умерло – 19(0).