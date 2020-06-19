Общество

Секретарь Великолукского отделения партии «Единая Россия»: В медицину идут по призванию

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», секретарь Великолукского местного отделения партии, первый заместитель главы города Сергей Гусев поздравил медицинских работников города Великие Луки с профессиональным праздником. Публикуем текст его обращения.

Уважаемые медицинские работники города Великие Луки!

От всей души тепло и сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным праздником!

Ваша профессия – это пример высокого служения людям. Каждый день, без выходных и праздников, вы спасаете жизни, помогаете обрести счастье материнства и сохраняете здоровье тысячам великолучан, проявляя высокий профессионализм, неравнодушное отношение к делу, доброту и милосердие.

В медицину идут по призванию, без этого невозможно справиться с трудностями, которые присущи работе медика, с ежедневными нагрузками и огромной ответственностью за жизни своих пациентов.

Спасибо вам за преданность избранной профессии, нелёгкий, благородный труд, готовность всегда прийти помощь, работу с полной самоотдачей, самоотверженность, с которой сегодня вы боретесь с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Особой благодарности заслуживают ветераны великолукского здравоохранения, многие годы добросовестно трудившиеся в медицинских учреждениях нашего города.

Желаю всем работникам сферы здравоохранения крепкого здоровья, благополучия, добра и мира! Пусть сбудутся самые светлые ваши мечты, счастья вам и согласия в семьях!