Общество

Около 100 специалистов-кинологов псковского УФСИН отмечают сегодня профессиональный праздник

21 июня отмечается День кинологической службы уголовно-исполнительной системы. В целях повышения престижа службы в кинологических подразделениях, сохранения сложившихся традиций, воспитания молодых сотрудников в духе верности служебному долгу и выбранной профессии приказом ФСИН России от 06.07.2006 г. № 469 21 июня объявлен Днем кинологической службы уголовно-исполнительной системы.

Пройдя длительный и трудный путь становления и совершенствования, кинологические подразделения органов внутренних дел, внутренних войск и уголовно-исполнительной системы России на всех этапах развития общества вносили большой вклад в обеспечение законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

В настоящее время, несмотря на значительное развитие и применение специальных технических средств, служебные собаки по-прежнему являются эффективным средством по обнаружению оружия, взрывчатых веществ, наркотических средств, охране учреждений, поиску и задержанию преступников.

На сегодняшний день в кинологической службе УФСИН России по Псковской области в составе караулов и дежурных смен несут службу около 100 специалистов-кинологов, за каждым из которых закреплена служебная собака, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты-кинологи обеспечивают качественную подготовку и эффективное применение служебных собак для досмотра транспортных средств при въезде и выезде с территории объектов УИС, патрулирования внутренних и внешних запретных зон охраняемых объектов, поиска и обнаружения наркотических и психотропных средств, взрывчатых веществ, средств сотовой связи, участия в оперативно-розыскных и режимно-профилактических мероприятиях. Кроме того, они выполняют служебно-боевые задачи в составе оперативных групп при конвоировании лиц, осуждённых к лишению свободы.