Общество

В поздравлении с днем медработника Театрально-концертная дирекция напомнила псковичам об акции #СпасибоМедикам

Театрально-концертная дирекция Псковской области поздравила медицинских работников Псковской области с профессиональным праздником.

«То, что вы делаете для людей, особенно в настоящее время, невозможно переоценить, - отмечается в поздравительном адресе. - Рискуя собственной жизнью, вы несете на своих плечах главный груз пандемии, приходите на помощь в самые трудные минуты, совершаете порой невозможное, проявляете сострадание к чужой боли, берете на себя ответственность за жизнь и здоровье пациентов.

Дорогие наши доктора, фельдшеры, медсестры! Пусть ваша уникальная и благородная профессия всегда будет оплачена благодарностью, а опыт и знания помогают людям обрести здоровье. Пусть ваш милосердный труд и бессонные ночи будут щедро вознаграждены. Дарите людям надежду, веру в исцеление, терпимость и добро! Будьте здоровы и счастливы!»

Поздравляя медработников, ТКД напомнила жителям Псковской области о том, что на территории региона с 11 июня 2020 года стартовала благотворительная акция #СпасибоМедикам Псковской области!

Основная цель акции – сбор средств в поддержку медицинских работников региона, перенесших COVID-19. Все вырученные средства будут направлены на приобретение реабилитационных курсовок и путевок для врачей, медсестер и фельдшеров.

Театрально-концертная дирекция приглашает всех неравнодушных людей стать участниками благотворительной акции, сказать «СПАСИБО!» и оказать возможное финансовое содействие, которое станет достойной и неоценимой поддержкой медицинских работников Псковской области.

Все подробности на сайте Театрально-концертной дирекции в разделе #СпасибоМедикам https://donate.tkd-pskov.ru/