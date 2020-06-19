Общество

Псковские спасатели напомнили об элементарных правилах безопасности детей на воде

Вода — опасная стихия даже для взрослого человека, а для детей она опасна вдвойне. Причем несчастья случаются чаще всего не с теми малышами, которые не умеют плавать (как правило, они не заходят глубоко в воду), а с теми, которые мнят себя отличными пловцами. Поэтому безопасное поведение на воде детей в первую очередь зависит от родителей, подчеркивают в ГУ МЧС России по Псковской области.

Самое первое и самое главное правило — дети дошкольного и младшего школьного возраста должны купаться строго под присмотром взрослых.

Подростки без сопровождения старших могут купаться только в специально отведенных для этого местах. Самое большое количество трагедий происходит именно в водоемах, не предназначенных для купания.

Родителям нужно не только рассказать ребенку все правила безопасности на воде, но и привить ему навыки поведения в критической ситуации. Очень важно научить подростка не паниковать и понимать, как нужно себя вести и что предпринимать. Полезно будет овладеть техникой отдыха на воде для того, чтобы в случае необходимости ребенок сумел отдохнуть, а потом, придя в себя, плыть дальше.

Плескающиеся в воде дети обычно делают это очень эмоционально и производят много шума. Внезапно наступившая тишина обязательно должна насторожить родителей.

Перед выходом к водоему следует четко объяснить ребенку, что такое безопасное поведение на воде и чем грозит несоблюдение правил. Этим вы предупредите несчастные случаи с вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь ваших детей сегодня и завтра.

Категорически запрещено купание:

- детей без надзора взрослых;

- в незнакомых местах;

- на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах

При купании необходимо соблюдать следующие правила:

1. Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив несколько легких упражнений.

2. Постепенно входите в воду, убедившись в том, что температура воды комфортна для тела (не ниже установленной нормы).

3. Продолжительность купания - не более 30 минут, а при невысокой температуре воды - не более 5-6 минут.

4. При купании в естественном водоеме не заплывать за установленные знаки ограждения, не подплывать близко к моторным лодкам и прочим плавательным средствам.

5. Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе.

6. Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на воде.