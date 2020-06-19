Общество

Здоровья и счастья пожелал Александр Козловский медикам в день их профессионального праздника

В День медицинского работника секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский записал видеобращение к работникам здравоохранения.

«Уважаемые и дорогие наши работники здравоохранения! Я искренне вас сегодня поздравляю с вашим профессиональным праздником! Поздравлять сегодня вас не только приятно, но и почетно. Вы каждый день спасаете жизни людей, вы жертвуете собственным временем и временем семьи, чтобы лечить нас – пациентов. Героизм вашего труда особенно проявляется в трудное и сложное время», - сказал секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

Козловский отметил, что в условиях коронавирусной инфекции медики ценой своей жизни спасают других.

«Спасибо вам за ваш труд, за ваш героизм. Будьте здоровы и счастливы!», - сказал он.