Общество

Руководитель второй бригады московских врачей поделился подробностями работы в Псковской области

Руководитель московской бригады врачей, хирург Боткинской больницы, руководитель COVID-центра в Москве Сергей Лебедев поделился подробностями работы приезжих медиков в Псковской области в рамках ВКС Президента Владимира Путина с врачами нескольких регионов России. Видеоконференция прошла в преддверии Дня медицинского работника.

Он напомнил, что в настоящее время в регионе работает уже вторая бригада. Первая бригада привнесла многое для открытия регионального COVID-центра.

«Мы занимались организацией и открытием второго COVID-центра, который расположен на юге области, - сообщил Сергей Лебедев. - Учитывая то, что в наших бригадах специалисты из различных клиник Москвы, мы накопили новые знания на пике коронавирусной инфекции, и сейчас мы с радостью передаем эти знаниям псковским коллегам, которые своевременно внедряют их в клиническую практику».

Руководитель московской бригады врачей поблагодарил руководство страны: по его словам, в регионе чувствуется поддержка. «Если есть возможность, прошу рассмотреть строительство инфекционной больницы в Пскове - она здесь действительно нужна, - подчеркнул Сергей Лебедев. - Я надеюсь, что наши совместные усилия помогли спасти большое количество человеческих жизней здесь, в Псковской области».