Общество

В Псковской области стартовал первый региональный онлайн-форум молодых семей

Первый региональный онлайн-форум молодых семей стартовал в Псковской области сегодня, 21 июня. Форум призван стать коммуникационной площадкой молодых семей и пар с детьми из всех районов.

Как сообщает пресс-служба администрации области, в первый день участники мероприятия расскажут о своей общественной деятельности и обсудят новые перспективные идеи, направленные на популяризацию семейных ценностей среди молодежи и семейного образа жизни. Кроме того, они научатся оформлять свои инициативы в проектные заявки.

В ходе мероприятия, в рамках семинара «Любовь, семья, счастье: путь развития длиною в жизнь», который состоится в этот же день, выступит руководитель Проектного центра Уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка, руководитель Агентства социально-демографического развития, председатель экспертного совета Ассоциации организаций по защите семьи Григорий Сайфуллин.

Отметим, что форум продлится более двух недель. В течение всего периода участникам мероприятия будет предоставлено индивидуальное сопровождение с целью проработки проектных заявок, сформированных на основании существующих инициатив.

Заключительный этап мероприятия 7 июля, приуроченный к Всероссийскому празднику — Дню любви, семьи и верности, будет посвящен презентациям проектов и получению обратной связи по ним.

По итогам регионального форума наиболее перспективные проекты будут доработаны и представлены к участию во Всероссийском форуме молодых семей.

Добавим, в плане мероприятия представлена и образовательно-развлекательная программа для детей.

Организатором форума выступает Управлением общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области при содействии Центра социального проектирования и добровольчества «Команды2018».

Справки по телефону: 29-91-44