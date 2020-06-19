Общество

Псковские медики награждены орденом Пирогова и медалью Луки Крымского

Фото: вести.ру

Врачей Пскова и области наградили вновь учрежденными орденом Пирогова и медалью Луки Крымского за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга.

Как сообщает сайт кремлин.ру, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского награждаются российские и иностранные медики, волонтеры за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, за вклад в организацию оказания медпомощи и спасение жизней пациентов.

В списке награжденных псковских медиков - главный врач псковского филиала по железнодорожному транспорту Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Елена Анатольевна Григорович, заведующая лабораторией Ингрид-Кюллики Зербертовна Замская, врач Надежда Александровна Анисимова, заместитель главного врача Николай Евгеньевич Калинин и другие.

Медалью Луки Крымского награждены помощники врачей Елена Федоровна Ащеулова, Оксана Викторовна Воробьева и другие псковские медработники.