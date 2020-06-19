Общество

Суточный прирост случаев COVID-19 в России оказался самым низким с начала июня

За последние сутки в России зафиксированы 7 728 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах.

Как сообщает Интерфакс, с начала июня это самый низкий показатель по количеству новых случаев заболевания коронавирусом. Наименьшие темпы прироста за сутки - в шести субъектах, в том числе в Москве (+0,5%). До этого минимальное за месяц суточное значение было зафиксировано 17 июня - 7 843.

У 30,2% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Общее число случаев COVID-19 достигло 584 680.

За сутки умерли 109 человек, число летальных исходов достигло 8 111. Выздоровели еще 5 119 человек, всего вылечившихся 339 711.

Напомним, как следует из свежих данных статистики официального канала по ситуации с коронавирусом в Псковской области, в регионе на данный момент проведено исследований – 37012(750), всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 2353(+75). Выздоровело – 733(+6). Умерло – 19(0).