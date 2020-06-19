Общество

Псковских пап приглашают вступать в ряды Совета отцов Псковской области

В третье воскресенья июня во многих странах мира отмечают Международный День отца (или День отцов). Об этом напомнила на своей странице в Инстаграм уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

«Это дань признательности мужчинам, которые не просто приняли участие в зачатии ребёнка, а стали для него настоящим Родителем, мудрым советчиком, Другом, защитником, примером для подражания, - подчеркнула омбудсмен в своем поздравлении. - Огромная благодарность папам, которые одни воспитывают своих детей! Как хочется, чтобы счастливых детей и семей было больше!»

Также Наталия Соколова призвала псковских пап вступать в ряды Совета отцов Псковской области.