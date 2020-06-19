Общество

Александр Котов: Каждый день врачи совершают настоящий подвиг

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил медицинских работников региона с профессиональным праздником. Об этом Псковской ленте Новостей сообщила пресс-служба Псковского областного собрания депутатов.

«Тех, кто выбрал для себя благородную и милосердную профессию медика, всегда отличали высокий гуманизм и преданность профессиональному долгу, - отмечается в приветственном адресе. - Сегодня рабочие будни сотрудников учреждений здравоохранения стали полем настоящей битвы. Усилия врачей, медсестёр, фельдшеров, санитарок, сотрудников скорой помощи и санитарной службы направлены на сдерживание пандемии коронавируса и спасение человеческих жизней».

«Вы работаете в круглосуточном режиме, не пределе физических и эмоциональных возможностей, - подчеркнул Александр Котов. - Каждый день вы совершаете настоящий подвиг – в борьбе за здоровье и жизнь своих пациентов вы рискуете собственной безопасностью. Спасибо за ваш самоотверженный труд, гражданскую ответственность и приверженность высоким человеческим и профессиональным принципам».

Председатель Псковского областного Собрания депутатов пожелал медикам здоровья: «Пусть как можно скорее у вас появится возможность отдохнуть в кругу своих родных и близких! Низкий вам поклон и безмерная благодарность!».