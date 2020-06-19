Общество

Юнармейцы ВПК «Беркут» из Опочецкого района записали поздравление для псковских медиков. ВИДЕО

Юнармейцы ВПК «Беркут» МБОУ «Центр образования Опочецкого района» Псковской области поздравили работников сферы здравоохранения региона с профессиональным праздником и записали видеообращения к медикам.

«Есть много разных профессий, все нужные, все ответственные, но профессия медика не только ответственная и нужная, она просто необходимая каждому из нас, - подчеркнули ребята. - Ваш труд благороден и бесценен. Примите наши искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником! Пусть работа приносит радость и удовлетворение, пациенты быстро идут на поправку. Пусть Ваши дни наполнятся радостными минутами, заботой и любовью близких, уважением пациентов, коллег. Пусть ничто не омрачит гордости за успешно проделанную работу, а благосостояние растет с каждым днем!».

Курсанты Ксения Петрова, Даниил Трищёв и руководитель ВПК «Беркут» МБОУ «Центр образования Опочецкого района» С.Н Кузнечков пожелали псковским медикам здоровья и профессионального роста: «Вы - герои всех времен и народов - совершаете подвиги ежедневно: спасая жизни, давая надежду, вселяя веру, борясь с болезнями. Пусть ваше здоровье будет крепким, дух - сильным, а жизнь - счастливой!»