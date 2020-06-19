Общество

В Островском районе поблагодарили медиков за профессионализм и самоотверженный труд

Глава Островского района Дмитрий Быстров и председатель Собрания депутатов Островского района Александр Обризан поздравили с профессиональным праздником работников и ветеранов сферы здравоохранения г. Острова и Островского района, посвятивших свою жизнь благородной миссии – заботе о здоровье и жизни человека.

«Вместе с вами этот праздник отмечают тысячи островичей, кому вы помогли в трудную минуту, избавили от недугов, вернули радость жизни, - отмечается в поздравительном адресе. - В медицину приходят по призванию, и каких бы высот не достигло развитие медицинской науки и техники, главными условиями успешного лечения остаются профессионализм и душевные качества, чуткость и благородство лечащего врача, медсестры, обслуживающего персонала».

Муниципалитет выразил благодарность всем, кто оказался на передовой с коронавирусом, кто уже лечит больных, кто ещё готовится принять их в палаты, всем, кто помогает и поддерживает людей в этой нелёгкой, а подчас и опасной ситуации.

«Примите сердечную благодарность за ваши профессионализм и самоотверженный труд, - обратились к медикам муниципальные власти. - От всего сердца желаем вам оставаться верными клятве Гиппократа и высоким нравственным принципам, лежащим в основе вашей благородной профессии. Крепкого вам здоровья, удачи, профессионального роста, душевного тепла и благополучия! Счастья вам и вашим близким!»