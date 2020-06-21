Общество

В Островском районе появится социальный центр ПОООМС «Дети – наше будущее»

В Островском районе ведется подготовка по созданию социального центра ПОООМС «Дети – наше будущее» на базе островского отделения «Особые дети – могут» общественной организации.

В центре будет организована работа по выдаче вещевой и продуктовой помощи социально-незащищенным категориям населения района.

«В первую очередь центр будет оказывать помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, а также женщинам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», - рассказала руководитель островского отделения «Особые дети – могут» Елена Климец.