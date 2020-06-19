Общество

Шестиметровый плакат с надписью «Спасибо врачам» развернули волонтеры под окнами псковских медучреждений

Ко Дню медицинского работника активисты волонтерского центра партии «Единая Россия» ярким флэшмобом поздравили медицинских работников с их профессиональным праздником.

Волонтеры посетили Псковскую городскую и областную больницы, детскую областную больницу, перинатальный центр, станцию скорой помощи, инфекционную больницу и Псковский областной онкологический диспансер.

Под окнами медицинских учреждений волонтеры разворачивали 6-метровый плакат, украшенный воздушными шарами, на котором написано «С Днем медицинского работника! Спасибо врачам!». Участники флешмоба скандировали слова «Поздравляем!», «Спасибо!», «С праздником!». Медики смотрели из окон, улыбались, благодарили и фотографировали.

В акции приняли участие 10 активистов волонтерского центра «Единой России».

«Очень важно, чтобы медицинские работники знали, что мы очень ценим их труд, и в это непростое время мы - вместе!»,- отметил активист волонтерского центра Сергей Иванов.