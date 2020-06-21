Общество

Отказ оплатить выходной 1 июля повлечет наказание для работодателя

Отказ оплатить выходной в день общероссийского голосования по поправкам к конституции станет нарушением закона со стороны работодателя, это решение можно будет оспорить в суде и получить компенсацию. Такое заявление председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова приводит ТАСС в субботу, 21 июня.

«Если он (работодатель — Ред.) откажется оплачивать, то нарушит закон. Это точно будет предано огласке. Если такая история возникнет, надо подавать в суд и защищать свои права», — приводит слова чиновника издание.

Глава комитета указал, что такие ситуации вряд ли возможны, но если и будут — «к защите прав сотрудников на оплачиваемый выходной» подключатся прокуратура и трудовые инспекции.

Напомним, 16 июня Роструд сообщил о двойной оплате тем, кто будет работать в день голосования по поправкам в Конституцию.

Голосование назначено на 1 июля, этот день будет выходным для россиян.