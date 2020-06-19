Общество

Мисс Вселенная поздравила свою маму-псковичку с Днем медработника

Скриншот страницы https://www.instagram.com/fedorovaoksana/

Уроженка Пскова - российская телеведущая, актриса и певица, победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксана Федорова присоединилась к многочисленным теплым словам, адресованным медикам в день их профессионального праздника, а также поздравила с торжеством свою любимую маму.

«Быть врачом - это призвание, дело жизни, это подвиг каждый день, - отметила Оксана Федорова в соответствующем посте на странице в Instagram. - Ведь нет ничего важнее, чем жизнь человека. Врачи первыми встречают нас в этом мире, помогают справиться с недугами, на них мы возлагаем надежды на более здоровую и счастливую жизнь. В период пандемии именно врачи приняли на себя главный удар в борьбе за здоровье людей и каждый из вас настоящий герой».

Знаменитая уроженка Пскова пожелала всем врачам здоровья, стойкости духа, благополучия и всего самого доброго.