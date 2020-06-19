Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом, где хочется остаться
Резиновые сапоги: за и против
Военная ипотека
Правила использования газа
План Б Что происходит на Инженерной?
Телефон прямого эфира 56-73-72
Где заправить Кондиционер
Гонки по вертикали
Найти и обезвредить
Как выживают псковские предприятия?
«Поэт и правдоруб» Шо, опять??
рывок нацпроекта «культура»
Маски сброшены
Совершенно другой
 
 
 
ещё Общество 19.06.2020 13:501 Акция в поддержку медиков прошла во дворе Псковской горбольницы 21.06.2020 16:560 Мисс Вселенная поздравила свою маму-псковичку с Днем медработника 21.06.2020 16:411 Шестиметровый плакат с надписью «Спасибо врачам» развернули волонтеры под окнами псковских медучреждений 21.06.2020 15:440 Псковских пап приглашают вступать в ряды Совета отцов Псковской области 21.06.2020 15:310 Юнармейцы ВПК «Беркут» из Опочецкого района записали поздравление для псковских медиков. ВИДЕО 21.06.2020 15:170 Псковский велопарад состоится в сентябре
 
 
 
Самое популярное 19.06.2020 16:003 В Псковской области ослаблены ограничительные меры по борьбе с коронавирусом 18.06.2020 12:330 Неотложный вирус 19.06.2020 07:261 2183 человека заразились коронавирусом в Псковской области 19.06.2020 12:2612 Торговые центры и гостиницы откроют в Псковской области в июне 19.06.2020 07:3212 32 случая заболевания COVID-19 выявлено в псковской психбольнице
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Мисс Вселенная поздравила свою маму-псковичку с Днем медработника

21.06.2020 16:56|ПсковКомментариев: 0

Скриншот страницы https://www.instagram.com/fedorovaoksana/

Уроженка Пскова - российская телеведущая, актриса и певица, победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксана Федорова присоединилась к многочисленным теплым словам, адресованным медикам в день их профессионального праздника, а также поздравила с торжеством свою любимую маму.

«Быть врачом - это призвание, дело жизни, это подвиг каждый день, - отметила Оксана Федорова в соответствующем посте на странице в Instagram. - Ведь нет ничего важнее, чем жизнь человека. Врачи первыми встречают нас в этом мире, помогают справиться с недугами, на них мы возлагаем надежды на более здоровую и счастливую жизнь. В период пандемии именно врачи приняли на себя главный удар в борьбе за здоровье людей и каждый из вас настоящий герой».

Знаменитая уроженка Пскова пожелала всем врачам здоровья, стойкости духа, благополучия и всего самого доброго.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к всеобщей вакцинации от коронавируса?
В опросе приняло участие 1291 человек
21.06.2020, 16:560 Мисс Вселенная поздравила свою маму-псковичку с Днем медработника 21.06.2020, 16:411 Шестиметровый плакат с надписью «Спасибо врачам» развернули волонтеры под окнами псковских медучреждений 21.06.2020, 16:231 Администрация псковского торгового центра рассказала о правилах безопасности для покупателей 21.06.2020, 16:020 Псковичей приглашают принять участие в семейном челендже по Правилам дорожного движения
21.06.2020, 15:440 Псковских пап приглашают вступать в ряды Совета отцов Псковской области 21.06.2020, 15:310 Юнармейцы ВПК «Беркут» из Опочецкого района записали поздравление для псковских медиков. ВИДЕО 21.06.2020, 15:170 Псковский велопарад состоится в сентябре 21.06.2020, 14:490 Псковские священники поздравили с праздником «земных ангелов» - медиков региона
21.06.2020, 14:310 Председатель Молодежного совета Псковского облсовпрофа поздравила медиков с профессиональным праздником 21.06.2020, 14:290 Псковские спасатели напомнили об элементарных правилах безопасности детей на воде 21.06.2020, 14:0313 Путин не исключает, что вновь будет баллотироваться в президенты России 21.06.2020, 13:430 В поздравлении с днем медработника Театрально-концертная дирекция напомнила псковичам об акции #СпасибоМедикам
21.06.2020, 13:300 В Островском районе поблагодарили медиков за профессионализм и самоотверженный труд 21.06.2020, 13:280 Начались раскопки на месте немецкого концлагеря в Псковской области 21.06.2020, 13:160 Митрополит Тихон: Сегодня мы молились за врачей, которые ценой своей жизни спасают людей 21.06.2020, 13:060 До конца года региоператор по обращению с ТКО завершит формирование контейнерного парка в Пскове
21.06.2020, 12:441 Два человека пострадали в результате ДТП в Псковском районе. ФОТО 21.06.2020, 12:340 «У детей нет крыльев»: в Псковской области вновь фиксируются случаи падения малышей из окон 21.06.2020, 12:210 Суточный прирост случаев COVID-19 в России оказался самым низким с начала июня 21.06.2020, 12:090 Александр Котов: Каждый день врачи совершают настоящий подвиг
21.06.2020, 12:031 Секретарь Великолукского отделения партии «Единая Россия»: В медицину идут по призванию 21.06.2020, 11:500 В Псковской области стартовал первый региональный онлайн-форум молодых семей 21.06.2020, 11:370 Около 100 специалистов-кинологов псковского УФСИН отмечают сегодня профессиональный праздник 21.06.2020, 11:300 Псковские медики награждены орденом Пирогова и медалью Луки Крымского
21.06.2020, 11:220 Игорь Иванов: В каждом доме медиков встречают с надеждой и большой благодарностью 21.06.2020, 11:110 Руководитель второй бригады московских врачей поделился подробностями работы в Псковской области 21.06.2020, 11:041 Антон Минаков о подготовке ЛДПР к муниципальным выборам, важных поправках в Конституцию и о запрете наливаек 21.06.2020, 10:511 Президент Путин поддержал просьбу Псковской области о строительстве новой инфекционной больницы в Пскове
21.06.2020, 10:410 Здоровья и счастья пожелал Александр Козловский медикам в день их профессионального праздника 21.06.2020, 10:190 Водителя «пятерки» в Дедовичах поймали пьяным за рулем второй раз 21.06.2020, 10:080 Власти Пскова поздравили медработников с профессиональным праздником 21.06.2020, 10:010 Пушкиногорский район сохраняет лидерство по наименьшему числу заболевших COVID19
21.06.2020, 09:460 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия в неделю 2-ю по Пятидесятнице, всех русских святых 21.06.2020, 09:417 Михаил Ведерников: В нашей стране всегда было исключительно уважительное отношение к врачам 21.06.2020, 09:290 Стало известно, какая отрасль псковского малого бизнеса получила наибольшую прибыль в 1 квартале этого года 21.06.2020, 09:039 О новинках издательства «Вольный странник» рассказал митрополит Тихон. ВИДЕО
21.06.2020, 08:321 Сегодня в России отмечается День медицинского работника 21.06.2020, 00:0215 Впервые с начала эпидемии коронавируса в Псковской области отмечается заметное снижение - Михаил Ведерников 20.06.2020, 22:571 Что последует за резким снижением ключевой ставки? 20.06.2020, 22:362 В США отказались от названия эскимо, чтобы не обижать эскимосов
20.06.2020, 22:141 Псковичка пожаловалась на опасную детскую площадку на Запсковье 20.06.2020, 21:550 Работающие пенсионеры на самоизоляции смогут продлить электронные больничные 20.06.2020, 21:370 Псковский проект «Путешествие к истокам» победил в конкурсе Фонда президентских грантов 20.06.2020, 21:180 Интерактив: В Пскове такие грязные светофоры, что непонятно, какой свет горит
20.06.2020, 20:590 Фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» пройдет в июле в онлайн-формате 20.06.2020, 20:413 Псковичка пожаловалась на нефтяное пятно на реке Великой 20.06.2020, 20:240 Псковская область стала соорганизатором всероссийской конференции школьных музеев 20.06.2020, 20:0615 Цены на медицинские маски в Пскове упали почти в 3 раза
20.06.2020, 19:450 Псковский общественник обратил внимание на развалившийся тротуар на набережной Псковы 20.06.2020, 19:233 В Минобороны рассказали о состоянии добровольцев, на которых тестируют вакцину от коронавируса 20.06.2020, 19:010 Назван специалист с зарплатой свыше 60 тысяч рублей в Псковской области 20.06.2020, 18:420 На псковском пляже установили «ограничители» соцдистанции. ФОТО
20.06.2020, 18:191 12-летнего чемпиона по тхэквондо нашли забетонированным в подвале 20.06.2020, 18:050 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Всенощное бдение в неделю 2-ю по Пятидесятнице, всех русских святых 20.06.2020, 17:550 Умеренно жаркое воскресенье обещают синоптики в Псковской области 20.06.2020, 17:367 Шаверму с червями купила псковичка на улице Текстильной в Пскове. ВИДЕО
20.06.2020, 17:140 По новым адресам проведут голосование по поправкам в Конституцию 17 участковых комиссий в Псковской области 20.06.2020, 17:000 Вице-премьер РФ применила «запрещенный прием» и поддержала псковских врачей 20.06.2020, 16:583 Инвалидов предлагают обучать в автошколах за счет государства 20.06.2020, 16:410 В Гдовском районе водитель скрутил номера со своего авто и сбежал с места ДТП
20.06.2020, 16:220 В поиске смыслов: псковский иконописец Николай Блохин 20.06.2020, 16:055 Путин пообещал помочь в строительстве новой инфекционной больницы в Псковской области 20.06.2020, 15:470 В России может измениться система проведения кадастровой оценки 20.06.2020, 15:292 Всем выйти из сумрака
20.06.2020, 15:220 Лосенок погиб от удара об иномарку в Гдовском районе 20.06.2020, 15:132 В «Магнитах» стартовала промоакция на майонез от «Прасковьи Молочковой» 20.06.2020, 14:580 В Пскове вечером расстреляли окна бассейна «Дельфин» - соцсети 20.06.2020, 14:508 Путин заявил, что эпидемия коронавируса в России отступает
20.06.2020, 14:420 Дорогу Великие Луки - Усвяты ремонтируют по технологии, впервые применяемой в Псковской области. ФОТО 20.06.2020, 14:361 Допвыплаты медикам будут сохранены до конца лета - Владимир Путин 20.06.2020, 14:241 Умер автор хита «На заре» 20.06.2020, 14:060 В Пскове задержали мужчину, попытавшегося расплатиться фальшивой купюрой
20.06.2020, 13:5315 Почти во всех крупных городах Беларуси проходят массовые и стихийные акты протеста 20.06.2020, 13:350 Мероприятия для семей с детьми стали темой обсуждения псковских активистов и сотрудников ГИБДД 20.06.2020, 13:170 Пузырьки настойки валерианы и боярышника в 50 мл могут оказаться вне закона 20.06.2020, 13:021 В Псковском районе грузовик сбил велосипедиста
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.