Общество

75% вузов ждут сокращения числа «платников»

75% российских вузов в 2020 году ждут сокращения числа студентов, обучающихся на платной основе. Об этом свидетельствует совместный опрос образовательной компании Maximum Education и портала «Навигатор поступления».

«В этом году мы ожидаем примерно на 30% меньше студентов, поступающих на контрактной основе», - заявила «Известиям» ректор РГСУ Наталья Починок, отметив, что снижение заработных плат и сложная экономическая ситуация коснулась всех без исключения.

Уменьшения потока «платников» ждут и руководители других вузов. Ректоры Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), Краснодарского государственного института культуры (КГИК) и Ярославского государственного университета (ЯрГУ) высказали похожую позицию.

Ранее пресс-служба правительства сообщила, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о распределении дополнительных бюджетных мест в вузах. Под действие документа попадут более чем 11,4 тыс. мест. При их распределении будут учитываться рейтинги университетов, составленные Минобрнауки.