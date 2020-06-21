Общество

Прокуратура не нашла в пяти детсадах Великих Лук бесконтактных термометров

В Великих Луках прокуратура принимает меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности в детских садах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки в пяти детских садах установлено, что в отступление от требований действующего закона учреждения не обеспечены бесконтактными термометрами.

В связи с эти прокуратура внесла в адрес директоров детских садов представления с требованием об устранении выявленных нарушений, одно из которых было удовлетворено незамедлительно.