Общество

Назван минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса

Полученный от вакцины против коронавируса иммунитет будет сохраняться в течение около двух лет или более. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете «Красная звезда».

Он уточнил, что вакцина будет вводиться дважды, причем один и тот же ген вводится на разных носителях, «что дает возможность не просто получить защитный протективный иммунитет, но получить его на увеличенный период времени».

«Данный подход гарантирует с большой вероятностью, что человек, получивший эту вакцину в бустерном варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом, по крайней мере в течение двух лет, а возможно и на более длительный период», - цитирует Гинцбурга ТАСС.

По его словам, при совместной работе с учреждениями Минобороны РФ над вакцинами против вируса Эбола, удалось доказать, что продолжительность иммунитета при таком использовании вакцины сохраняется не менее чем на два года. «Так как вакцина против коронавируса создана по такому же точно принципу и на основании той же самой платформы, то есть большая доля уверенности, что и в этом случае иммунитет, защищающий нас, будет сохраняться не в течение трех, четырех, пяти или шести месяцев, а по крайней мере два года и более», - добавил глава НИЦ Гамалеи.

Для того, чтобы перейти к массовой вакцинации населения РФ от коронавируса, понадобится до 70 млн доз вакцины, отметил Гинцбург. Он подчеркнул, что «руководство страны, организации здравоохранения уже сейчас принимают меры по налаживанию процесса масштабирования производства вакцины».