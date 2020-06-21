61 новый случай заболевания COVID-19 выявлен в Псковской области за сутки

61 новый случай заболевания коронавирусом выявлен в Псковской области за прошедшие сутки. Всего на данный момент COVID-19 заражены 2414 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
Всего специалисты провели 37 тысяч 658 исследований, в том числе 646 за прошедшие сутки. За весь период выздоровели 743 человека (+10), умерли 19 (0).
Статистика по районам следующая:
Псков – 675
Великие Луки – 496
Бежаницкий район - 11
Великолукский район – 145
Гдовский район – 58
Дедовичский район – 33
Дновский район - 87
Красногородский район – 6
Куньинский район –20
Локнянский район - 7
Невельский район - 82
Новоржевский район – 16
Новосокольнический район - 53
Опочецкий район – 30
Островский район – 187
Палкинский район - 19
Печорский район – 32
Плюсский район – 81
Порховский район - 118
Псковский район – 176
Пустошкинский район – 6
Пушкиногорский район - 5
Пыталовский район – 8
Себежский район – 16
Стругокрасненский район – 32
Усвятский район - 15.