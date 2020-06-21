Общество

Прокуратура проводит проверку информации о смерти 88-летней женщины в великолукской больнице

Прокуратура Псковской области по сообщениям средств массовой информации о смерти в Великолукской межрайонной больнице пожилой женщины с коронавирусной инфекцией организовала проверку соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

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Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в рамках проводимой проверки будет, в том числе, дана оценка полноты и своевременности принятых администрацией учреждения здравоохранения мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, а также соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при осуществлении деятельности по оказанию медуслуг в условиях угрозы возникновения очага COVID-19.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ход и результаты надзорных мероприятий находятся на контроле руководства прокуратуры региона.