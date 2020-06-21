Общество

Оксана Федорова заявила, что у русской души самый жуткий ад

Уроженка Пскова, российская телеведущая, актриса и певица, победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксана Федорова поздравила своих подписчиков в соцсети Instagram с Днем всех святых, в земле Российской просиявших, который отмечался 21 июня. При этом она отметила, что «у русской души есть свой рай и свой ад».



Фото: @fedorovaoksana, Instagram

«Нигде нет ада более страшного и нигде нет рая более дивного, чем в русской душе. Ни один человек не падает так глубоко, до последнего зла, как русский человек; но точно так же ни один человек не достигает так высоко, выше вершин, как русский человек. История свидетельствует: русская душа мечется между самым черным адом и самым светлым раем. Мне кажется, что из всех душ на земле, у русской души самый жуткий ад и самый чарующий рай», - написала Оксана Федорова.

По ее словам, в драме русской души участвуют не только все ангелы неба, но и все дьяволы ада. «Русская душа - самое драматическое поприще, на котором беспощадно борются ангелы и дьяволы. За русскую душу ревниво бьются миры, бьются Сам Бог и сам сатана», - заключила знаменитая уроженка Пскова.