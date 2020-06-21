Общество

На 14% снизилась за неделю заболеваемость коронавирусом в Псковской области

На 14% снизилась за неделю заболеваемость коронавирусом в Псковской области. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

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«За вчерашние сутки +61 новый случай. По итогам недели снижение на 14% (в абсолютных цифрах – на 83). Великие Луки и Великолукский район остаются на первом месте среди муниципалитетов Псковской области по по темпам прироста коронавируса», - написал губернатор.

В связи со смягчением части ограничений он еще раз призвал жителей региона «беречь себя и своих близких, максимально следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора».

«Выйти на снижение удалось в результате крайне напряженной работы. Прошу всех помогать сохранять этот результат, и вместе справимся», - подчеркнул Михаил Ведерников.