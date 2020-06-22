Общество

Прокуратура Великих Лук выявила три сайта, на которых продавали «липовые» дипломы

В ходе мониторинга интернет-сайтов прокуратура Великих Лук установила три сайта, содержащие информацию о продаже документов об образовании: дипломов техникумов, колледжей старого и нового образца, дипломов о высшем образовании, аттестатов о среднем образовании, а также сертификатов, подтверждающих прохождение курсов повышения квалификации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

«Последующее использование поддельных документов об образовании открывает доступ и возможность для лиц, фактически не имеющих соответствующего образования, использовать должности в корыстных, в том числе в коррупционных целях», - отметили в надзорном ведомстве.

В связи с этим в Великолукский городской суд направлено административное исковое заявление о признании сведений, размещенных на указанных сайтах, информацией, распространение которой на территории России запрещено. В итоге суд согласился с этой позицией.