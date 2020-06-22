Общество

Дети в Псковской области проявляют большую активность в онлайн-акциях к 75-летию Великой Победы

Дети Псковской области проявляют большую активность в онлайн-акциях, посвященных 75-летию Великой Победы. Об этом на пресс-брифинге ПЛН сообщила начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации региона Наталья Плявинская.

«Активность жителей региона при проведении онлайн-акций достаточно высокая. Больше всего радует активность детей. Понятно, что родители им помогают, но очень важно, что они принимают участие в общественной жизни страны», - сказала Наталья Плявинская.

«Конечно, нам всем не хватает живого общения, хочется вернуться в привычный формат. Но сейчас необходимо соблюдать все предосторожности, это ускорит процесс возвращения к обычному ритму жизни», - отметила она.