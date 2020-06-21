Общество

В июне в Псковскую область ввезено 38 тонн чернослива

С начала июня проконтролирован ввоз двух партий импортного чернослива общим весом 38,28 тонн, ввезенного через российско-латвийский участок Государственной границы РФ в МАПП «Убылинка» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Две партии сушеной сливы, страной происхождения которых является Аргентина, следовали из Латвии в Москву.

Все партии чернослива были подвергнуты карантинному фитосанитарному контролю, после успешного прохождения которого были отправлены в реализацию.

Всего с начала года на подконтрольную Управлению Россельхознадзора территорию через российско-латвийский участок Государственной границы РФ было ввезено 6 партий чернослива, общий вес которых составил 116,56 тонн.