Общество

16% соискателей из Псковской области старше 55 лет ищут удаленную работу

Служба исследований сервиса по поиску работы hh.ru провела онлайн-опрос среди 11 198 респондентов по всей России, включая Псковскую область, и выяснила, как долго соискатели ищут работу, с какими сложностями они сталкиваются в первую очередь, каковы перспективы на рынке труда у одной из самых незащищенных групп – кандидатов предпенсионного и пенсионного возраста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в hh.ru.

В основном, срок поиска работы среди соискателей из разных регионов страны, кто в текущий момент не трудоустроен, растягивается от месяца до полугода (34%). Каждый четвертый пока потратил на этот процесс не более двух недель (25%), почти столько же – от двух недель до месяца (20%). Более полугода в поисках работы находятся еще 18% опрошенных. При этом подавляющее большинство респондентов отметили, что найти новый вариант занятости сегодня очень сложно (43%) или скорее сложно, чем нет (41%). Подобная ситуация характерна для всех возрастных групп соискателей, однако чаще всего ощущают сложности на рынке труда именно предпенсионеры (87%).

На более длительный срок чаще всего растягиваются поиски работы у топ-менеджеров, юристов, специалистов в области безопасности, науки и образования, а также у госслужащих. С другой стороны, представители сфер туризма, автомобильного и гостинично-ресторанного бизнеса, работники спортивных клубов, салонов красоты, маркетинга, рекламы и PR, а также начинающие специалисты напротив, тратят на поиски вакантного места меньше времени, чем соискатели из других профобластей.

Среди тех, кому сейчас сложнее всего найти работу в сложившихся условиях, - банковские служащие, специалисты в области управления персоналом, управленцы разного уровня и кандидаты из сектора туризма, гостиниц, ресторанов. Меньшие сложности на рынке труда в сравнении с другими, судя по результатам опроса, ощущают ИТ-специалисты, медицинские работники, домашний персонал и строители.

Если говорить о соискателях пенсионного и предпенсионного возраста, их основная проблема сегодня – найти работу по профилю или полученной когда-то специальности (48%-50% ответивших в зависимости от региона), в то время как для соискателей из других возрастных групп более актуальна задача получить место с достойным окладом труда (56%). Также часто упоминаются барьеры, связанные с возрастом кандидатов: 32% соискателей предпенсионного возраста и 43% - пенсионного получали отказы от работодателей по причине так называемого эйджизма.

Большинство работников пенсионного возраста отметили, что искать работу после выхода на пенсию довольно сложно, однако ситуация в период коронакризиса обострилась. Если ранее 57% пенсионеров испытывали те или иные сложности с поиском работы после выхода на пенсию, то сегодня таковых насчитывается 80% по России в целом.

По мнению большинства опрошенных соискателей старше 45 лет, ответственный подход к работе (67%) и ценный багаж знаний (60%) – основные преимущества работников предпенсионного возраста, а технологическая подкованность – весомый плюс молодежи (38%). В конечном итоге, 64% специалистов разного возраста из разных регионов страны уверены – на полноценную работу имеет право любой человек вне зависимости его возраста и статуса, каждый четвертый ратует за то, чтобы у пенсионеров была возможность зарабатывать и чувствовать себя полезными обществу. Всего 6% хотели бы, чтобы работники пенсионного возраста «дали дорогу» молодым кадрам.

По данным hh.ru, в мае-июне 2020 года на резюме специалистов в возрасте 55 лет и старше приходится всего 3% от всех новых или обновленных резюме в Псковской области. Самая большая доля соискателей зрелого возраста по регионам Северо-Запада оказалась в Ленинградской и Калининградской областях (4%).

Работу в псковском регионе чаще ищут мужчины в возрасте 55+ (73%), нежели женщины. Ожидания по зарплатам в Псковской области составили 35 000 рублей. Кандидаты этой возрастной группы в Архангельской и Мурманской областях, в Петербурге и Коми рассчитывают на большее – 50 000 рублей.

Специалистов из Псковской области пенсионного и предпенсионного возраста интересует работа не только на полный день (89%), но и по сменному (22%) и гибкому (19%) графикам. Варианты дистанционной занятости, проще говоря, «удаленку», готовы рассмотреть 16% работников старше 55 лет.

Больше всего резюме кандидатов «серебряного возраста», заинтересованных в трудоустройстве в Псковской области, можно встретить в сферах производства и сельского хозяйства (12%), административного персонала (11%), строительства и недвижимости (10%), транспорта и логистики (10%).