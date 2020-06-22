Общество

К флешмобу #ПсковщинаПомнит призывают присоединиться жителей области

В Псковской области активисты волонтерского центра «Единой России» инициировали флешмоб #ПсковщинаПомнит в рамках акции «Я помню! Я горжусь!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.



Участникам флешмоба предлагается размещать на своих страницах в соцсетях фотографии букетов цветов, себя и своих родственников, друзей, знакомых с цветами, символически передавая букет, сопровождая хештегом #ПсковщинаПомнит. Присоединиться к флешмобу может каждый житель Псковской области.



Онлайн-флешмоб завершится 24 июня офлайн-акцией «Я помню! Я горжусь!». В день проведения парада Победы участники мероприятия возложат живые цветы к воинским захоронениям, мемориалам и памятникам погибшим в годы Великой Отечественной войны защитникам Родины.

«Из-за ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в год 75-летия Великой Победы не было торжественных массовых мероприятий офлайн. 9 мая мы поздравляли наших дорогих ветеранов адресно, соблюдая необходимые ограничительные меры. По просьбе ветеранов партийцы, волонтеры возлагали цветы к могилам павших героев. Перед окнами домов, где живут ветераны, проходили мини-парады и концерты. Мы поздравляли с Днем Победы участников Великой Отечественной войны в рамках акции «Звонок ветерану». Подвиг наших дедов и прадедов вечен. Память о нем мы храним с гордостью. Акцией «Я помню! Я горжусь!» мы можем отдать нашим героям лишь малую долю огромного долга за нашу спокойную трудовую жизнь», - отметил секретарь регионального отделения партии Александр Козловский.